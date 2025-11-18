SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um vídeo publicado no dia 2 de janeiro deste ano no Youtube, Edcley Teixeira, que diz ser estudante de medicina e consultor educacional, explicou como funciona o seu método de "adivinhar as questões" do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Dias antes da aplicação das provas do exame de 2025, Teixeira apresentou, em uma live, questões quase idênticas às que viriam a compor o exame nacional no último domingo (16). Após a repercussão, o MEC (Ministério da Educação) anulou três perguntas e disse que acionou a Polícia Federal para investigar o caso.

Em um dos trechos do vídeo de janeiro, Teixeira conta que em 2022 recebeu um convite, por email, convidando-o a participar do Prêmio Capes Talento Universitário, iniciativa do governo federal voltado para estudantes no início do ensino superior. Neste ano, o prêmio ofertou R$ 5.000 aos participantes com maiores pontuações em uma prova.

Teixeira afirma que descobriu a similaridade das questões do prêmio da Capes com os itens presentes no Enem a partir da leitura do livro "O Roubo do Enem", da jornalista Renata Cafardo.

"No livro ?O Roubo do Enem?, eu li por muita coincidência [...] após o Capes Talento Universitário, e vi lá que aquele teste que eu tinha feito era o pré-teste do Enem. E aí eu me inspirei, né? Mas até aquele momento nada garantia que aquelas questões estariam realmente no Enem. Quando eu vi as questões no Enem, foi muito surpresa", afirma Teixeira.

"As questões do Enem são pré-testadas com pessoas no seu primeiro ano de universidade. E eu recebi esse convite da Capes no meu email, fiz a prova e, realmente, as questões que eu vi lá estavam no Enem", explica ele.

"?Como é que o Inep ainda consegue garantir a isonomia??", continua Teixeira. "Garante a isonomia porque nada garante que essas questões estarão no Enem, porque muitas questões "flopam". Na verdade apenas 20% das questões de um pré-teste passam para o Banco Nacional de Itens [que armazena as questões que podem entrar na prova] e também não sabemos o gabarito na hora."

Teixeira explica que pessoas cooperam para obtenção das questões que, segundo ele, foram inspiradas nos itens presentes no pré-teste.

"Todas as questões que caíram no Enem 2024, no Enem 2023 caíram mais questões ainda, foram acertadas. As pessoas cooperaram também comigo com as questões, acertaram também. Então, a gente basicamente zerou a vida, porque a gente trouxe questões precisamente iguais às que caíram no Enem, já que a gente se inspirou nessas questões do pré-teste e trouxe para o Enem", conta ele.

Em outro trecho do vídeo, ele que voltou a ser convidado, em 2024, para participar do Prêmio Capes Talento Universitário. Ele diz que o convite ocorreu porque cursa medicina e que também estuda empreendedorismo e pequenos negócios, o que o enquadraria nos critérios de participação.

"Fiz pré-teste do Enem para 2025, já que esses pré-testes servem tanto para 2025, [quanto para] 2026."

A reportagem entrou em contato com Teixeira, mas não obteve resposta até a publicação.

A Folha de S.Paulo confirmou que ao menos três questões adiantadas pelo universitário estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões do Enem.

Em comunicado divulgado em seu site, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão ligado ao MEC responsável pela prova, afirma reafirmar a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025."

O instituto anunciou a anulação de três questões da prova e declarou que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame". "Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirma o instituto.

Além disso, o órgão afirma que a Polícia Federal foi acionada para apurar o caso e "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".