SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A UnB (Universidade de Brasília) vai voltar a usar o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação para distribuir vagas no ensino superior a partir de 2026.

Decisão divulgada hoje foi aprovada por unanimidade na quinta-feira pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UnB). Segundo a UnB, a volta ao Sisu tem o objetivo de "reduzir vagas ociosas e combater a evasão, por meio de incremento nas ações de permanência".

A intenção é que o Sisu já esteja vigente na UnB a partir de 2026. Porém, segundo a faculdade, a implementação será gradual e dependerá da adesão voluntária das unidades acadêmicas. O DEG (Decanato de Ensino de Graduação) acompanhará os resultados e apresentará relatórios regulares ao Cepe para avaliar a continuidade da modalidade.

A UnB havia deixado o sistema do Sisu em 2019. Na época, a reitoria afirmou que tinha uma incompatibilidade entre o calendário da universidade e as datas do MEC. Nesse período, a universidade seguiu usando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) como critério, porém, em vez de distribuir as vagas pelo Sisu, publicava um edital próprio, com datas e procedimentos específicos.

Decisão se baseou no relatório técnico da Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Ingressos na Graduação (CAIS/DEG). Nele foi apontado a queda na taxa de matrícula desde 2019, agravada pela pandemia de covid-19, e índices elevados de evasão, especialmente em licenciaturas.

Medida busca enfrentar um cenário de estagnação na taxa de matrícula no ensino superior, o decano de Ensino de Graduação da UnB, Tiago Coelho. "O objetivo é reduzir vagas ociosas e ampliar oportunidades para estudantes, especialmente em cursos com baixa adesão", destacou.

Atualmente 20% das vagas na Unb estão desocupadas, segundo o relatório. O dado reforça a necessidade de estratégias mais efetivas para ingresso primário. A adesão ao Sisu também permitirá que ingressantes pelo sistema tenham acesso ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas, voltado à permanência estudantil.