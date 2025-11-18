SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia aérea Iberia teve que retornar e pousar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após uma suspeita de problemas na aeronave.

Aeronave tinha como destino Madri, na Espanha. O aeroporto de Guarulhos confirmou a ocorrência e disse que foi acionado o protocolo de emergência do local.

Após o pouso, a aeronave taxiou até uma posição da pista e a equipe de bombeiros do aeroporto faz a averiguação do avião. Não havia atualizações da situação da aeronave e o que aconteceu até a última atualização desta reportagem.

O site FlightAware, que rastreia voos em tempo real, registrou a rota realizada pelo avião. A aeronave decolou do aeroporto de Guarulhos, deu voltas e pousou novamente no local.

O UOL tenta contato com a Iberia. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.