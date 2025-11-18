SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A China rejeitou a possibilidade de que Taiwan tenha uma voz independente na COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontece em Belém.
Em discurso no final da plenária de ministros, realizada nesta terça-feira (18), uma representante do país afirmou que "alguns países tiveram a audácia de exigir a participação de Taiwan na COP30, independente do fato de Taiwan ser parte integral da China". A porta-voz afirmou que a demanda é inaceitável, pois a China considera a ilha como parte inalienável do seu território.
"O governo chinês é o único governo legítimo representando toda a China. Taiwan não é um país e nunca será um país", declarou. "Vamos focar nas negociações da conferência e evitar introduzir pontos irrelevantes na agenda da COP."