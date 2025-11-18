BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O Canadá foi o ganhador desta terça-feira (18) do Fóssil do Dia, na COP30, em Belém, no Pará. A UE (União Europeia) também foi lembrada pelo prêmio irônico, levando uma menção honrosa.

A CAN (Climate Action Network-International), uma rede com mais de mil ONGs responsável pelo antiprêmio, afirma que a escolha do Canadá foi feita com peso no coração, "mais de uma década desde a última vez que [o país] recebeu essa desonra".

Segundo a rede de ONGs, o antiprêmio é resultado de o país estar "desaparecido em ação" em uma COP onde o multilateralismo precisa ser salvo. A CAN diz que, enquanto G77 + China, a União Europeia e outros trabalham em propostas para colocar o programa de transição justa para frente, o Canadá se mantém vago.

"Por anos, o Canadá [...] permitiu-se ser empurrado para um progresso real. Adotou legislação que o vinculava às suas metas do Acordo de Paris e construiu os primeiros planos de toda a economia para cumpri-las", diz a CAN. "Desde que assumiu o cargo no início deste ano, o primeiro-ministro Mark Carney desmantelou sistematicica­mente uma década de progresso. [...] Sua nova agenda de 'grandes projetos', incluindo a expansão de GNL [gás natural liquefeito] anunciada há apenas alguns dias, é um caso clássico de 'Transição Injusta'."

Já a menção honrosa (levando em conta o espírito sarcástico do prêmio) para a União Europeia ocorreu, diz a CAN, pelos esforços incansáveis para evitar falar sobre provisão de financiamento público. "Provando mais uma vez que, quando o Sul Global pede apoio público e previsível, as capitais europeias apertam o botão de soneca. Apesar da retórica elevada, a UE se recusou a negociar uma nova meta clara de financiamento para adaptação", afirma a rede de ONGs.