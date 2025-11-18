SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da companhia aérea espanhola Ibéria, com destino a Madri, retornou para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, cerca de 1h30 após a decolagem na tarde desta terça-feira (18). O protocolo de plano de emergência, com veículos de bombeiros na pista, chegou a ser acionado.

De acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, a aeronave pousou e taxiou por meios próprios até a posição indicada, onde a equipe de bombeiros faz a averiguação.

Segundo a companhia aérea, o piloto do voo IB268, que decolou por volta das 15h15, detectou um problema no início do voo e, por segurança e seguindo protocolos estabelecidos, decidiu retornar ao aeroporto para realizar verificações técnicas necessárias no avião, um Airbus A330. O pouso foi às 16h32.

O problema no avião não foi informado pela companhia e pelo aeroporto.

O aplicativo de monitoramento de voos Flightradar mostra que o Airbus não chegou a sair do estado de São Paulo. A aeronave voou até próximo do vale do Paraíba, quando começou o retorno 50 minutos depois.

Antes de chegar a Guarulhos, o avião chegou a fazer um círculo na região de Arujá, já próximo do aeroporto.

"Cabe mencionar que em nenhum momento a segurança dos passageiros esteve comprometida", diz a Ibéria, em nota.

Para solucionar a situação, afirma a empresa, foi disponibilizado um voo de reposição que faria a viagem à capital espanhola ainda na noite desta terça-feira.