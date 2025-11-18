SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua 25ª edição, o Troféu Raça Negra homenageou os 81 anos de vida e 51 de carreira da cantora, sambista, atriz, ativista, deputada estadual e compositora Leci Brandão.

Parlamentar pelo PCdoB há quatro mandatos consecutivos, Leci é a segunda mulher negra eleita deputada estadual na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Ao chegar à premiação, a homenageada enalteceu sua trajetória no estado de São Paulo. "Eu estou muito emocionada porque eu sou carioca de Madureira, mas esse estado aqui, essa cidade, virou a chave da minha vida, me deu todas as oportunidade que uma mulher preta precisa ter."

"Eu não fiz nada de mais, não. Deus que me deu emoção, me deu sabedoria pra poder construir tudo isso, mas a grande sabedoria que eu tive foi de uma mulher servente de escola pública, dona Lecy de Assumpção Brandão, minha mãe, que já está nos braços de Deus", continuou ao citar sua mãe, que morreu aos 96 anos em 2019.

A premiação entrega estatuetas a 20 personalidades negras do Brasil, sendo 19 na cor prata, concebida especialmente para esta edição de bodas de prata do evento. Leci recebe o troféu dourado.

Entre as personalidades homenageadas na premiação, a mistura da Cultura, Margareth Menezes, fez reverência a Leci. "O Troféu Raça tem essa grande missão. É um grande prazer para nós, porque é um momento onde nós podemos celebrar o nosso povo, a nossa gente, a nossa cultura e celebrar Leci Brandão."

VEJA ABAIXO A LISTA DE HOMENAGEADOS

Regina Célia Silveira, executiva negra e secretária municipal de Direito Humanos de São Paulo

Alexandre Magno, presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo (Uesp)

Antonio Carlos Tadeu, mestre Tadeu, diretor de bateria da escola de Samba Vai-Vai há 40 anos

Jairo Chabaribery Filho, primeiro homem negro Comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM)

Maria Angela de Jesus, executiva e primeira mulher negra presidente da Rádio e Televisão Cultura

Meire Barbosa, professora, vereadora e assessora especial do Ministério do Empreendedorismo

Zara Figueiredo, secretária Nacional de Educação, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação

Adilson José Moreira, doutor em direito pela Universidade de Harvard e pós-doutor pela Universidade de Berkeley, e um dos maiores juristas negro brasileiro

Luis Guilherme Costa Wagner, pós-doutor em Direito pela Universidade Salamanca e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo

Derli Barreto e Silva Filho, terceiro homem negro nomeado desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo

José Carlos Arandiba, o Zebrinha, coreógrafo e dançarino

Talíria Petrone, deputada federal e primeira mulher negra líder de um partido político na Câmara dos Deputados

Damião Feliciano, médico e líder da primeira Bancada Parlamentar Negra do país

Douglas Fernando Monteiro, o Dodô do Pixote, cantor

Samantha Almeida, jovem executiva

Luana Ozemela, vice-presidente da iFood

Tarciana Medeiros, primeira executiva negra presidente do Banco do Brasil

Diego Barreto, presidente da empresa iFood

Ciro Possobom, criador do Programa de Trainees para executivos negros na Empresa Volkswagem

Margareth Menezes, ministra da Cultura

