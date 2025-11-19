SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva dos últimos dias deverá dar uma trégua no estado de São Paulo, durante o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, que será celebrado nesta quinta-feira (20).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta quarta (19) ainda há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na capital paulista, com temperatura oscilando entre 12°C nas primeiras horas do dia e 26° no meio da tarde.

A variação deve ser a mesma no feriado de quinta-feira. Apesar de a previsão apontar para o céu com muitas nuvens, não há tendência de instabilidade. O vento deverá ser fraco, ao contrário do que ocorreu nesta terça-feira (18), quando se aferiu 61,1 km/h no aeroporto de Congonhas, zona sul.

Na sexta (21), a temperatura começa a subir e pode alcançar 29°C de máxima na cidade de São Paulo, chegando a 30°C no sábado (22), quando há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, por causa das muitas nuvens.

Para quem vai pegar a estrada para a praia nesse feriadão, a previsão é que se encare chuvas isoladas na quinta em Santos. Na sexta, apesar do céu nublado, não deve chover, o que pode ocorrer no sábado, mas com fraca intensidade.

A previsão de temperatura para a Baixada Santista é semelhante à da capital paulista.

Em Caraguatatuba, no litoral norte, a quarta-feira deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva, que diminiu na quinta e tende a não aparecer na sexta. No sábado, a temperatura na região pode alcançar 31°C.

A Marinha, entretanto, emitiu um alerta para riscos de ventania no mar. A passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre as cidades de Paranaguá (PR) e São João da Barra (RJ), com ventos de até 65 km/h até a noite desta quarta-feira.

Quem for passar o feriado prolongado no interior de São Paulo poderá encarar termômetros com marcas mais elevadas. Em Barretos e Presidente Prudente, por exemplo, a máxima poderá chegar a 35°C na sexta-feira. Em Ribeirão Preto, a 34°C. Em Campinas, a 32°C.