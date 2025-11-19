SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muitos paulistanos devem pegar a estrada rumo ao litoral ou ao interior do estado para curtir o feriado prolongado da Consciência Negra nesta quinta-feira (20). A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) é de que 18,1 milhões de veículos devem circular pelos corredores que ligam a capital, o interior e o litoral até o domingo (23).

No Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela Ecovias, a estimativa é de pouco mais de 600 mil veículos. Conforme a demanda, poderão ser implantadas operações especiais na serra, como as configurações 7x3 e 2x8, que ampliam a capacidade no sentido de maior fluxo. A concessionária reforçará equipes de inspeção, guinchos e viaturas de atendimento.

O Sistema Anhanguera?Bandeirantes, sob gestão da AutoBan, deve receber 3,1 milhões veículos. Já o Sistema Castelo?Raposo, operado pela Ecovias Raposo Castelo, prevê a circulação de 1,6 milhão veículos, um dos maiores volumes projetados no interior.

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, administrado pela Ecovias Leste Paulista, são esperados 1,3 milhão de veículos.

A rodovia dos Tamoios deve receber cerca de 378 mil veículos, com operação reforçada e manutenção do esquema com duas faixas para subida e duas para descida.

O Rodoanel Mário Covas deve registrar um fluxo superior a 2,2 milhões de veículos, considerando os trechos Oeste (1,4 milhão) e Sul/Leste (743 mil).

Para atender ao aumento de circulação, todas as concessionárias mobilizarão equipes completas de Atendimento ao Usuário, Centros de Controle Operacional e praças de pedágio, que operarão com capacidade total. Em horários de pico, podem ser acionados papa-filas para agilizar a passagem.

Obras serão suspensas nos períodos de maior fluxo, para evitar interferências no trânsito. O monitoramento das rodovias será realizado 24 horas por dia, de forma integrada com o policiamento rodoviário.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

Sistema Anchieta-Imigrantes

Saída

Quinta: das 6h às 15h

Retorno

Domingo: das 10h à meia-noite

Operação 3ª Faixa: se necessário, será implantada a Operação 3ª Faixa na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos, em um trecho de 2 quilômetros, entre o entroncamento com a Rodovia Rio-Santos e a praça de pedágio.

Sistema Raposo Tavares-Castelo Branco

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 6h às 14h

Retorno

Domingo: das 10h às 20h

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 15h às 22h

Operação Caminhão: também estará em vigor a Operação Caminhão, na quinta (20) e no domingo (23), das 14h às 22h. Neste período, os caminhões que se destinam à capital pela rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio busca melhorar a distribuição do tráfego.

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Saída

Quarta: das 16 às 19h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 19h

Via Dutra

Saída

Quarta: das 14h às 21h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 10h às 18h

Rio-Santos

Saída

Quarta: das 16h às 18h

Quinta: das 7h às 17h

Retorno

Domingo: das 9h às 18h

Rodoanel Mário Covas

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 9h às 13h

Retorno

De acordo com a concessionária CCR RodoAnel, a previsão para o retorno no domingo é de tráfego normal.

Rodovia Régis Bittencourt

Saída

Quarta: das 8h às 23h

Quinta: das 7h às 11h

Retorno

Domingo: das 10h às 17h

Os veículos devem enfrentar neblina nas estradas neste feriado, com a chegada do inverno. A condição reduz a visibilidade e aumenta a chance de acidentes, exigindo mais atenção dos motoristas.

Confira dicas para viajar com mais segurança em períodos de neblina:

- Reduza gradualmente a velocidade;

- Mantenha distância segura do veículo à frente;

- Nunca utilize o farol alto;

- Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em um posto de serviços;

- Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os motoristas que vêm atrás podem pensar que o seu veículo parou na pista;

- Atenção às mensagens dos painéis de mensagens variáveis espalhados ao longo da rodovia.

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Raposo Tavares - Castello Branco

0800-270-0-280 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / (11) 2795-2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)