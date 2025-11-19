SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As polícias Militar e Civil realizam na manhã desta quarta-feira (19) mais uma etapa da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Os policiais estão na Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, em uma ação contra o CV (Comando Vermelho).

Até o momento foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e dois artefatos explosivos na comunidade.

Na terça, as polícias Militar e Civil prenderam 21 pessoas sob suspeita de envolvimento com um grupo que fornece e viabiliza a instalação de barricadas em acessos a comunidades do estado.

Um dos presos foi Cosme Rogério Ferreira Dias, suspeito, segundo a polícia, de ser o principal responsável por fornecer o material para instalação das obstruções, geralmente feitas de concreto e aço.

Tratado nos materiais da Polícia Civil como "Mentor de Barricadas", ele é dono de uma empresa que atuaria no comércio de peças de aço.