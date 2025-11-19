SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens flagrados há uma semana transportando dois micos-leões-dourados dentro de meias foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelos crimes de receptação e maus-tratos contra animais.

Segundo a denúncia, os micos-leões estavam aparentemente dopados. O flagrante ocorreu no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Os dois suspeitos estavam em uma motocicleta e esperavam o comprador dos animais, de acordo com informações da Polícia Civil do Rio.

A denúncia foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça junto às Varas Criminais de São João de Meriti, após investigação realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Um dos homens é suspeito de anunciar a venda de animais silvestres em um grupo de mensagens no WhatsApp e em feiras clandestinas.

A promotoria pediu à Justiça que a dupla seja condenada também ao pagamento de R$ 50 mil de indenização por danos ambientais e morais coletivos.

Os micos-leões-dourados estão ameaçados de extinção e fazem parte há 40 anos de um projeto de conservação que envolve organizações nacionais e internacionais.

Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), esse trabalho fez com que a população silvestre da espécie aumentasse de cerca de 200 para 4.800 indivíduos atualmente.

Cento e cinquenta zoológicos, no Brasil e no exterior, participam do projeto de conservação para promover a diversidade genética da espécie.

Nos últimos anos, dois casos de tráfico internacional de micos-leões-dourados chamaram a atenção de ambientalistas.

Em um deles, em agosto de 2023, sete animais foram resgatados por autoridades no Suriname e repatriados pelo governo brasileiro.

Em outro caso, 20 micos eram transportados dentro de um veleiro, em condições precárias, até o Togo, na costa ocidental da África. Três morreram e 17 foram resgatados pelo governo brasileiro.

Nesse tipo de caso, os animais vão para um período de quarentena em locais especializados, recebem acompanhamento veterinário e passam por um processo de readaptação ao ambiente natural.