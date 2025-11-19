SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmara aprova texto de Derrite para PL Antifacção, Justiça mantém prisão de Vorcaro, MEC anula questões do Enem e outras notícias para começar esta quarta-feira (19).

COTIDIANO

Câmara aprova versão de Derrite para PL Antifacção em derrota para o governo Lula. Projeto de autoria do governo Lula foi modificado pelo deputado e secretário de Segurança de Tarcísio.

BANCO CENTRAL

Justiça mantém prisão de Vorcaro após audiência de custódia, e defesa apresentará habeas corpus. Banqueiro foi preso pela Polícia Federal em SP na noite de segunda (17). Advogados devem pedir soltura do empresário até esta noite.

COP30

Lula afirma que Berlim não oferece 10% da qualidade de Belém e que premiê deveria ter ido a boteco. Presidente brasileiro diz que Friedrich Merz devia ter dançado e provado a culinária do Pará. Primeiro-ministro criticou estadia no Brasil e afirmou que 'todos ficaram contentes em retornar à Alemanha'.

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Tarcísio é pressionado por bolsonaristas e tenta articulação no STF para evitar Bolsonaro na Papuda. Governador prega atuação nos bastidores, sem holofotes, para que ex-presidente siga em prisão domiciliar.

STF publicou nesta terça-feira (18) o acórdão da decisão que rejeitou o primeiro recurso de Bolsonaro.

ENEM 2025

MEC anula questões do Enem 2025 e aciona PF após live ter antecipado perguntas semelhantes às da prova. Edcley Teixeira, estudante de medicina, afirmou em vídeo ter previsto perguntas e nega vazamento. Órgão do governo Lula diz que itens não são idênticos e reafirma "lisura" e "validade" da prova.

PGR

STF absolve pela 1ª vez réu na trama golpista, considera mais 9 culpados e acumula 24 condenações. Primeira Turma do Supremo não viu provas suficientes para condenar general da reserva Estevam Theophilo. Penas de réus considerados culpados nesta terça (18) variaram de 1 ano e 11 meses a 24 anos de prisão.

ECONOMIA

Governo Lula chega ao fim de 2025 com colchão de R$ 24 bi para segurar despesas. 'Faseamento' restringe autorização de gastos dos ministérios para equilibrar ritmo de execução de despesas. Governo tem sido criticado por especialistas por adotar medidas que facilitam cumprimento das regras fiscais.

ESTADOS UNIDOS

Congresso aprova liberação de arquivos Epstein; lei vai para sanção de Trump. Medida exige divulgação de todos os documentos não confidenciais sobre suposto esquema de tráfico sexual. Após recuo, Trump disse que republicanos na Câmara e no Senado deveriam apoiar texto e prometeu sancioná-lo.

EDUCAÇÃO

Sargento da PM intimida diretora de escola da filha por atividade sobre orixás; policiais armados invadiram o local. Secretaria de Educação de São Paulo diz que corporação vai apurar a conduta dos quatro agentes que entraram na unidade. Prefeitura afirma que trabalho de aluna de 4 anos da rede faz parte de ensino da cultura afro-brasileira.

SAÚDE

Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama. Lucas Ferreira Mattos disse que exame gera uma radiação para a mama equivalente a 200 raio-x. Sem respaldo, o profissional teria afirmado a uma seguidora que seu nódulo era deficiência de iodo.

CELEBRIDADES

Renato Aragão nega acusação da filha de ter dado 'calote' de R$ 872 mil. Humorista rebate ação de cobrança e diz que administrava patrimônio de Juliana Rangel com orientação jurídica. Ele afirma que nunca precisou dos recursos de terceiros e que o dinheiro "nunca foi incorporado ao patrimônio dele ou de sua esposa.