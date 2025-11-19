BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Katharina Dröge, co-líder dos Verdes no Parlamento alemão, criticou Friedrich Merz pelas declarações negativas em relação a Belém. "Aos poucos começamos a nos perguntar se o o primeiro-ministro ainda pode aparecer em algum lugar sem colocar a Alemanha em uma situação difícil", disse a opositora à agência DPA.

"A imagem que o primeiro-ministro transmitiu durante sua viagem ao Brasil foi desastrosa: falta de tato na política externa, falta de ambição na política climática e simplesmente desrespeito ao Brasil." Merz também foi criticado por ambientalistas alemães que participam da COP30 em Belém.

Lars Klingbeil, vice-premiê e principal nome do SPD na coligação de governo montada pelo conservador Merz, fez uma defesa calculada do chefe. "Acho que, no geral, podemos dizer que foi uma visita muito boa a Belém por parte do primeiro-ministro", disse o social-democrata durante uma viagem à China.

Sobre o incidente, Klingbeil diz ter percebido "que existe essa irritação". "Porém vamos dissipá-la rapidamente." Questionado se o primeiro-ministro deveria se expressar dessa forma, o aliado pulou para a teoria: "Sempre sou a favor de que os políticos possam falar livremente".

Após resposta pública do presidente Lula a Merz, a reportagem voltou a procurar o governo alemão em Berlim, mas não obteve resposta. Na terça-feira (18), o gabinete do primeiro-ministro não comentou as críticas ao chefe de governo, mas enalteceu a "beleza natural" do Brasil e relatou que Merz lamentou não ter tido mais tempo para conhecer Belém e a Amazônia.

Na última segunda-feira, vídeo de um discurso de Merz comparando Brasil e Alemanha e sublinhando de maneira negativa Belém viralizou nas redes sociais, provocando reação de políticos, diplomatas e ambientalistas.