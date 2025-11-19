SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal investiga produção e divulgação de nudes falsos de parlamentares, além dos crimes de apologia do nazismo e racismo.

A Operação Rosa Branca cumpre dois mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. As medidas judiciais foram expedias pela 5ª Vara Federal de Caxias (RS).

A investigação começou a partir de procedimento instaurado pela Polícia Legislativa do Senado Federal, que indicava supostas postagens indevidas em redes sociais.

Segundo a PF, as investigações revelaram que os investigados usavam inteligência artificial para produzir falsas imagens de nudes de parlamentares federais. Além disso, o perfil dos investigados nas redes sociais apresenta simbologia representativa de "superioridade" racial, alusão ao nazismo e diversas postagens de cunho racista.

Os investigados poderão responder por crimes de preconceito de raça ou cor e de exposição indevida da intimidade sexual.