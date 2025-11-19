RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dois meninos gêmeos de 1 ano morreram em um incêndio na tarde de ontem em uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O fogo teria começado no quarto onde estavam os irmãos. O Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado por volta das 15h para uma ocorrência na Travessa Carmem Miranda.

Vítimas foram encontradas já sem vida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mãe dos gêmeos desesperada no local, enquanto vizinhos tentam acessar a casa pelo telhado e controlar as chamas, mas sem sucesso.

Os bebês estariam sozinhos na residência no momento do incêndio. "A mãe falou que não tinha ninguém em casa, que deixou [as crianças] com uma pessoa e essa pessoa simplesmente sumiu", relatou o vizinho Jonatan Ribeiro ao Cidade Alerta.

"No momento que chegamos na casa, só estava a mãe desesperada, o resto não sabemos como começou tudo. Ela tava pedindo socorro e viemos ajudar", disse Jonatan Ribeiro.

Pais das crianças foram levados até a delegacia após o ocorrido e a mãe foi presa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que ela foi detida em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.

O companheiro dela, sabendo da prisão da esposa, destruiu móveis da 25ª DP. Ainda de acordo com a corporação, ele danificou parte do local e foi contido pelos agentes. O homem pagou fiança em seguida e poderá responder em liberdade.

Polícia investiga causa do incêndio e suposto crime da mãe. "As investigações continuam, agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para esclarecer os fatos", afirmou em nota.