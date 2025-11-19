RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O motorista de um carro morreu após ser atingido por uma passarela que caiu na BR-116, na altura do km 124, em Magé, no Rio de Janeiro (60 km da capital), nesta quarta-feira (19).

A passarela foi derrubada por um caminhão. O motorista do carro atingido trafegava pela pista contrária a do caminhão e morreu ainda no local. O nome da vítima não foi divulgado.

Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu no momento em que a caçamba do caminhão levantou.

O acidente aconteceu no trecho da Rio-Teresópolis. Magé fica na subida da serra.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuam no local com o Corpo de Bombeiros. O trecho da rodovia foi totalmente fechado às 9h30, nos dois sentidos.

Às 10h50, a Ecovias fez abertura provisória pelas laterais da via para a passagem dos veículos, nos dois sentidos.

A PRF não divulgou informações sobre o motorista do caminhão.