SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois policiais ficaram feridos ao serem atingidos por um caminhão na rodovia dos Imigrantes na noite de terça-feira (18), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Eles apoiavam um motorista durante a troca de um pneu no acostamento da via.

O acidente ocorreu por volta das 22h40, no km 42 da rodovia. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção. Ele atingiu a viatura onde os agentes estavam e também o veículo que estava no acostamento.

Com o impacto, os policiais foram arremessados contra uma segunda viatura, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Segundo a polícia, um deles sofreu duas paradas cardíacas no local e outras duas durante o transporte à Santa Casa de Santos. Ele também teve fratura de pelve. O outro teve fratura de crânio, trauma de abdômen (baço) e fratura no fêmur.

As vítimas foram socorridas e permaneceram hospitalizadas. O caso foi registrado como colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 3º DP de São Bernardo do Campo.