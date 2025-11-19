SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 68 anos morreu na manhã de terça-feira (18) ao cair do 15° andar do prédio em que vivia, em Praia Grande, na Baixada Santista, ao instalar luzes de Natal.

O acidente ocorreu por volta das 7h45, na rua José da Silva Machado, no bairro Tupi.

A mulher do idoso, de acordo com o registro policial, contou que ele estava na sacada instalando as luzes de Natal, quando perdeu o equilíbrio e despencou.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída na área comum do condomínio em parada cardiorrespiratória.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou a morte ainda no local.

O caso foi registrado no plantão de Praia Grande como morte acidental/ morte suspeita segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).