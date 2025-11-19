SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Spotify anunciou novas ferramentas, que envolvem atualizações nos créditos de músicas reproduzidas, além da introdução do SongDNA e da seção Sobre a Música.

Se antes os créditos das canções eram limitados a informações sobre a sua performance, composição e os principais artistas envolvidos, agora creditados todos os colaboradores das músicas, desde engenheiros de som até mixadores. Inicialmente, os novos créditos serão disponibilizados em dispositivos móveis, mas nos próximos meses chegarão também aos computadores.

A nova função é apresentada pelo cantor Charlie Puth em um vídeo divulgado pela plataforma musical de streaming. "Acho que esse novo recurso pode proporcionar uma conexão nova e mais profunda entre a música e as pessoas que a ouvem", afirma o músico na divulgação. "Há tantas pessoas que trabalham em músicas e nunca recebem o crédito que merecem."

O recurso inédito SongDNA, por sua vez, é descrito pelo Spotify como uma "visualização interativa que mapeia conexões entre músicas". A ferramenta mostrará colaboradores comuns a canções diferentes, além de apresentar samples e covers que conectam artistas distintos. As informações para esse recurso serão fornecidas pelo site WhoSampled, cuja atuação é semelhante a do novo artifício.

O Spotify também lançou o Sobre a Música, recurso que utilizará conteúdos produzidos por terceiros para contextualizar quaisquer músicas disponíveis na plataforma. "Cada música é uma colaboração, e cada colaborador deve ser reconhecido", diz Jacqueline Ankner, diretora de parcerias com compositores e editoras do Spotify.

"Com os Créditos expandidos, o SongDNA e a seção Sobre a Música, estamos oferecendo aos fãs um olhar mais profundo sobre as pessoas e os processos criativos por trás da música que eles amam, além de dar aos criadores o reconhecimento que merecem. É mais um passo no trabalho do Spotify para valorizar as pessoas, as conexões e as histórias que dão vida a cada faixa."

Os recursos já estão em teste em 100 países há algumas semanas.