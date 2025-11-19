SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comissário de Clima da União Europeia, Wopke Hoekstra, afirmou que o bloco apoia a proposta de um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis.

"Nós gostamos muito da ideia", disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19), durante a COP30. "Acreditamos que é uma coisa boa mover o ponteiro aqui."

A proposta da ministra Marina Silva (Meio Ambiente), endossada pelo presidente Lula (PT), ganhou apoio de uma série de países na conferência da ONU, mas ainda sem consenso.

"Queremos garantir que sejamos ambiciosos nesse assunto, mas se precisarmos trazer outros países não europeus, podemos ser mais flexíveis na linguagem que expressa isso", declarou.

Hoekstra disse que a palavra "roadmap" ("mapa do caminho") talvez seja substituída por outros termos no texto final da cúpula, o que seria de importância secundária, segundo ele. O comissário não explicou quais palavras poderiam mencionar o assunto no acordo.

Ele ainda afirmou que a União Europeia apoiou o termo "phase-out" ("eliminação gradual") dos combustíveis fósseis na declaração da COP28. Naquela ocasião, o texto final citou "transitioning away" ("transição para longe").