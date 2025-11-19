BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O casal Deivith Potente e Keylla Incomparável levaram nesta quarta-feira (19) a cultura do tecnobrega para a COP30, a conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas, que acontece em Belém (PA).

Ele, do Pará, e ela, do Amapá, mostraram a riqueza cultural do Norte por meio do ritmo eletrônico e da dança na zona verde, o espaço aberto ao público do evento.

O casal chamou a atenção de quem passava pelo local. E nos intervalos da coreografia que contava com giros rápidos da dançarina, eles fizeram fotos com o público.


