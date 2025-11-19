SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Butantan anunciou que vai desenvolver e fabricar uma terapia de anticorpos para infecção pelo vírus da febre amarela (YFV). A tecnologia será produzida em parceria com a empresa de biotecnologia Mabloc, sediada em Washington, nos Estados Unidos.

O medicamento, MBL-YFV-01, será indicado como tratamento da doença para moradores de áreas endêmicas que não foram vacinados e acabaram sendo infectados. Se trata de um anticorpo monoclonal, uma classe de medicamentos produzidos replicando anticorpos (moléculas que atuam no combate a agentes infecciosos) naturais do corpo humano.

Em um estudo feito com animais publicado em 2023 na Science Translational Medicine, uma dose única de 50 mg/kg do medicamento controlou totalmente a presença do vírus no sangue e preveniu a doença grave e a morte.

Segundo o Butantan, a terapia foi descoberta por meio da plataforma BRAID?, de propriedade da empresa Mabloc, que utiliza inteligência artificial para identificar e otimizar rapidamente potenciais anticorpos.

A novidade ocorre em meio à escalada de casos de febre amarela no Brasil e na América Latina. Em junho, a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) divulgou boletins epidemiológicos com alerta para o aumento nos casos da doença na região do continente americano.

No Brasil foram confirmados 119 casos de febre amarela e 47 mortes em 2025, segundo o Ministério da Saúde (dados atualizados até 17 de novembro). O aumento foi significativo em relação a 2024, quando foram confirmados oito casos em todo o país.

A Opas alertou para a necessidade de reforçar a cobertura vacinal no Brasil e nos países latino-americanos. Segundo o Butantan, apesar da disponibilidade de uma vacina, a imunização é baixa e milhões de pessoas permanecem em risco.

"A capacidade de intervir durante a fase aguda da doença, com risco de vida, é o que torna o MBL-YFV-01 único. Embora a vacinação proteja a maioria da população, ainda há locais onde a imunização não é largamente acessível", diz o diretor de Desenvolvimento de Produtos da Mabloc, Michael Ricciardi.

Com o acordo, o Butantan terá concessão para desenvolver e comercializar o medicamento em países vizinhos, como a Colômbia, que também sofrem com o aumento de casos de febre amarela.