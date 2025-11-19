SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi resgatado de um cativeiro que seria do Comando Vermelho durante a nova fase da Operação Contenção, que deixou dois mortos na zona oeste do Rio nesta quarta-feira (18).

Vítima foi encontrada por policiais amarrada e com sinais de tortura na Vila Kennedy, principal ponto da ação de desta quarta. A polícia confirmou que ele era mantido em cárcere, mas não disse há quanto tempo o homem estava no local.

Suspeita da polícia é de que ele estivesse sob tortura de traficantes da facção Comando Vermelho, que opera na região. Ninguém foi preso na cena do crime, mas a operação desta quarta prendeu oito pessoas.

Homem foi levado ao hospital e está em segurança, informou a polícia. A identidade dele não foi divulgada, mas, apesar de estar machucado, ele saiu do cativeiro andando, com ajuda de policiais.

Cativeiro foi preservado e vai passar por perícia. Em nota enviada ao UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que faz diligências para identificar os envolvidos no fato.

NOVA FASE DA OPERAÇÃO CONTENÇÃO

Desta vez, policiais foram para a Vila Kennedy, na zona oeste da capital, e prenderam ao menos oito pessoas. Segundo a PM, os agentes foram até a comunidade para desmantelar a atuação de faccionados do CV que estariam envolvidos com roubos e desmanches de veículo na região.

Durante a incursão, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos. A polícia afirma que os tiros aconteceram após confronto com os agentes. Nenhum policial ficou ferido. Com os baleados, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas e uma pistola.

Drogas também teriam sido encontradas em uma escola da Vila Kennedy. A Polícia Civil informou que uma grande quantidade de substâncias tóxicas foi escondida na unidade de ensino pelos criminosos. "O que demonstra a prática recorrente do CV de utilizar escolas como bunkers para ludibriar a ação das forças de segurança", acrescentou.

A ação de hoje parte da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão no início do mês. Com as duas mortes, o número se eleva para 123. Ela foi considerada a mais letal da história do país e busca conter o avanço territorial do CV, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas.