RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa, na tarde desta terça-feira (18), sob suspeita de mandar matar a filha de 24 anos em Caruaru, a 130 quilômetros do Recife.

O homem apontado como executor do crime também foi preso, na manhã de terça. Os nomes da mãe e do suspeito não foram divulgados. A reportagem não conseguiu localizar as defesas.

Allany Rayanne Santos foi assassinada na segunda-feira (17). O corpo foi encontrado com as mãos amarradas dentro da casa onde morava.

De acordo com o delegado Eric Costa, da Polícia Civil de Pernambuco, o homem confessou participação no assassinato e afirmou que a mãe da vítima deu a ordem. Os dois teriam um relacionamento, segundo a polícia.

As investigações iniciais apontam que a motivação seria financeira ?Allany tinha recebido recentemente uma herança do avô.

Segundo a polícia, o suspeito foi até a residência da vítima e torturou a jovem, exigindo a transferência do dinheiro da herança. Como o valor não foi repassado, ele utilizou uma enxada de jardim e uma faca para cometer o crime, conforme as investigações.

Ainda segundo a corporação, inicialmente o homem negou participação, mas voltou atrás após ser confrontado com vídeos de câmeras de segurança instaladas no residencial Neusa Garcia, onde aconteceu o crime.

"Ele diz que a execução foi somente dele, mas a autoria intelectual foi junto com a mãe da vítima, que entra como mandante", afirmou o delegado em entrevista coletiva na terça.

"Eles teriam combinado o crime para conseguir uma quantia que ela tem depositada em banco de uma herança recebida do avô e de imóveis que [a família] possui no litoral de Pernambuco. Depois, eles [os suspeitos] sairiam do estado para viver a vida em outro lugar", acrescentou.

A mãe da vítima prestou um segundo depoimento à polícia na terça. O delegado disse que a mulher se contradisse em várias ocasiões.

Ainda conforme a Polícia Civil, mãe e filha tinham uma relação conturbada. "Elas mantinham um relacionamento pouco amigável, viviam em rusgas e principalmente relacionadas a dinheiro. Essa era a principal causa de brigas entre as duas e, por essa ganância em dinheiro, a mãe planejou a morte da filha", disse o delegado.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Caruaru. Os suspeitos foram presos e autuados sob suspeita de homicídio duplamente qualificado e tortura.