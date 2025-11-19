SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os pesquisadores do pavilhão da Ciência Planetária na COP30, que tentam aproximar as evidências científicas dos negociadores, publicaram um documento com duras críticas ao rascunho do texto sobre o mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Para eles, a linguagem do documento é uma provocação.

"Os delegados parecem não entender o que é um roteiro. Um roteiro não é um workshop ou uma reunião ministerial. Um roteiro é um plano de trabalho real, que precisa nos mostrar o caminho, de onde estamos, para onde precisamos chegar ?e como chegar lá."

O rascunho do texto de negociação, publicado nesta terça-feira (18), traz diferentes alternativas de redação para esse mapa do caminho. Uma opção genérica menciona soluções de baixo carbono, com pouca ou nenhuma dependência dos combustíveis fósseis. A segunda opção é "no text" (sem texto), o que significa que há países contrários a esse tópico, de modo que ele pode acabar não mencionado na versão final.

Na terceira possibilidade, o documento fala em "criar uma mesa ministerial de alto nível [...] para ajudar países a desenvolver mapas do caminho justos, ordenados e equitativos". Não há exemplos práticos, mas são citados ideais de "progressivamente superar a dependência dos combustíveis fósseis" e "eliminar e reverter o desmatamento".

"A COP30 tem uma escolha a fazer: proteger as pessoas e a vida ou proteger a indústria de combustíveis fósseis", disse na carta o cientista Carlos Nobre, líder do Painel Científico da Amazônia.

Thelma Krug, presidente do conselho científico da COP30, alertou para o fato de que as florestas estão passando a emitir carbono, em vez de absorvê-lo da atmosfera. "A principal causa da mudança climática é a queima de combustíveis fósseis; portanto, sem a eliminação gradual desses combustíveis, as florestas podem não ter capacidade de sobreviver e prosperar."

A ideia de criar um planejamento para o fim dos fósseis veio da ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e recebeu o apoio do presidente Lula (PT). O tema enfrenta resistências na conferência da ONU, principalmente dos países que dependem da exploração de petróleo.

A sociedade civil afirma que a proposta corre o risco de virar letra morta se o financiamento climático não chegar às nações mais pobres.

"Estão discutindo o mapa do caminho sem falar sobre os meios para realmente fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis", disse Mohamed Adow, diretor da ONG PowerShift Africa, em entrevista coletiva nesta quarta (19). "Os países em desenvolvimento não vão fazer a transição energética com o tanque vazio, nós precisamos de recursos."

As organizações sociais dizem que a proposta de um mapa do caminho seria um avanço importante em relação à COP28, realizada em 2023 nos Emirados Árabes Unidos, quando as nações definiram o compromisso em se afastar dos fósseis. Porém, argumentam que a insatisfação com a meta de financiamento climático estabelecida na COP29, de US$ 300 bilhões anuais, ameaça esse plano.

"A transição para longe dos combustíveis fósseis, definida em Dubai, não está acontecendo no mundo real, tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, por razões muito diferentes. O que a COP30 precisa entregar é uma conversa para entender por que isso não está avançando", afirmou Caroline Brouillette, diretora da CAN (Climate Action Network) no Canadá.

O líder da Power Shift Africa também criticou o avanço dos indicadores globais de adaptação à mudança climática, vistos como o principal objetivo da COP30, sem a discussão de recursos.

"Diante dos impactos devastadores do clima que o mundo enfrenta, um pacote de adaptação sem o respaldo de financiamento para adaptação significará somente um conjunto de medidas sem entregas concretas", disse Adow.

Ele afirma que os itens em discussão focam em avaliar o progresso em objetivos de sistemas alimentares, saúde, biodiversidade e segurança social.

"Todos são indicadores importantes, mas vindo de uma comunidade pastoril, eu devo dizer que você pode pesar uma vaca quantas vezes quiser, mas isso não tornará ela mais gorda", comparou.

"É isso que os países em desenvolvimento estão sendo forçados a aceitar, que o sucesso de Belém será definido pela entrega da meta global de adaptação, enquanto o que precisamos desesperadamente é dos recursos para a adaptação."

Um relatório do Pnuma, o programa da ONU para o meio ambiente, divulgado antes da COP30 apontou que os repasses a essas nações diminuíram nos últimos anos e se distanciaram da promessa para 2025, de cerca de US$ 40 bilhões.

Adow diz que os países vulneráveis exigem o triplo do financiamento para adaptação e o compromisso das nações desenvolvidas em mobilizar US$ 120 bilhões em doações públicas. O valor consta no rascunho do texto de negociação publicado na terça (18), mas pode sofrer alterações até o final da conferência.

"Os países mais vulneráveis, liderados pelo grupo africano, estão sendo muito firmes em dizer que não vão concordar com indicadores de adaptação que não incluam financiamento", afirma.