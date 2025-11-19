BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal informou, nesta quarta-feira (19), que instaurou um procedimento para analisar a possível divulgação indevida de questões do Enem 2025. Nesse tipo de ação, a polícia faz diligências preliminares que podem anteceder a abertura de um inquérito.

Segundo a PF, foram adotadas medidas imediatas de preservação, incluindo o resguardo do conteúdo veiculado em redes sociais e o acionamento das plataformas digitais para a preservação dos registros técnicos necessários às apurações.

"A Polícia Federal assegura que todas as providências técnicas seguem em curso, com rigor e transparência, para o completo esclarecimento dos fatos", informou a PF.

A medida ocorreu após uma comunicação do Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), sobre o vídeo de um estudante que divulgou questões quase idênticas às do exame dias antes da prova, aplicada no último domingo (16).

O MEC afirmou que acionou a PF para "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".

Em uma live nas redes sociais antes do segundo dia do exame, o estudante de medicina Edcley Teixeira mostrou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova.

Ele afirmou ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.

A Folha de S.Paulo confirmou que ao menos três delas estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões. Elas foram testadas em uma avaliação do MEC para calouros do ensino superior, chamada Prêmio Capes Talento Universitário.

O Ministério da Educação anulou três questões da prova referentes ao cálculo de parcelamento (da área de matemática) e fotossíntese e o grito (da área de ciências da natureza), após a divulgação do estudante.

Em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira (18), Edcley afirmou estar "tranquilo". "Está tudo muito bem. Eu nunca me senti tão bem, porque eu vou dormir o sono dos justos, está tudo muito certo, eu não fiz nada de errado. Então ninguém precisa se preocupar comigo, tá? Não fiz nada de errado", disse.

Após o caso, o Inep afirmou, em nota oficial, que reafirma a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025". O instituto anunciou a anulação de três perguntas da prova e declarou que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame".

"Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirma o instituto.

As perguntas do Enem são criadas a partir da TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia que mensura o nível de dificuldade das questões de forma a tornar diferentes provas comparáveis e identificar quando um candidato acerta uma questão ao acaso, no "chute".

Assim, a nota no exame não se baseia simplesmente no número de acertos, mas em uma análise que detecta, por exemplo, quando um estudante acerta muitas questões difíceis e erra outras fáceis.