SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a importação e a venda de todos os lotes da fórmula infantil ByHeart Whole Milk (720 ml), produzida pela empresa norte-americana ByHeart.

A proibição ocorreu depois de casos de botulismo registrados em crianças que ingeriram o suplemento nos Estados Unidos. Além de vetar a importação de novos lotes do produto, a Anvisa também determinou a apreensão das unidades que já estão à venda no Brasil.

No Brasil, esse produto não é aprovado pela Anvisa, e sua venda ocorre de forma irregular na internet, segundo a agência. A fórmula ByHeart Whole Milk (720 ml) é destinada a criança de 0 a 12 meses.

Autoridades sanitárias dos EUA também recolheram o produto. A FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora norte-americana, investiga se essa fórmula está associada a um surto de botulismo em bebês.

Ao menos 15 bebês adoeceram após a ingestão da fórmula nos EUA. Pais de duas crianças acionaram a Justiça norte-americana após seus bebês apresentarem sintomas graves.

Depois desses casos, a empresa ByHeart fez um recall de seus produtos. As autoridades recolheram a fórmula para análise e encontraram a bactéria Clostridium botulinum, causadora do botulismo, em ao menos uma lata, segundo a agência de notícias Associated Press.

No Brasil, a Anvisa diz não ter sido notificada sobre casos de botulismo associados ao produto. Entretanto, a agência alerta para o fato de que, caso os pais tenham comprado a fórmula da ByHeart, não deem o suplemento aos seus filhos.

Sintomas do botulismo demoram a aparecer, conforme a Anvisa. A agência ressalta que os sintomas incluem pálpebras caídas, fala arrastada (no caso de adultos), perda do controle da cabeça e dificuldade para engolir e respirar. Em casos graves, a doença pode causar paralisia muscular generalizada e até morte. A aplicação imediata de antitoxina botulínica é crucial para neutralizar a toxina no sangue e prevenir a progressão da paralisia e possíveis complicações.

Em caso de infecção, a recomendação é buscar ajuda médica imediatamente. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.