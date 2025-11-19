SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que deixa a cidade de São Paulo no início da noite desta quarta-feira (19), véspera de feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, enfrenta lentidão no trânsito e congestionamentos nas principais estradas.

Apenas no sistema Anchieta-Imigrantes, que leva à Baixada Santista, por volta das 17h30 havia 15 km de congestionamentos.

Segundo a concessionária Ecovias, nesse horário havia dois pontos de lentidão na rodovia dos Imigrantes, entre os km 34 e 44 e os km 65 e 70. No caminho para o Guarujá, havia engarrafamento de 21 km, entre os km 270 e 249.

A estimativa é que pouco mais de 600 mil veículos rodem até domingo (23) pelas duas estradas. Conforme a demanda, poderão ser implantadas operações especiais na serra, como as configurações 7x3 e 2x8, que ampliam a capacidade no sentido de maior fluxo.

Também é registrada lentidão para quem tenta ir ao interior pelo sistema Castello Branco/Raposo Tavares.

Nos dois sentidos das rodovias havia cerca de 41,5 km de lentidão, em vários trechos das vias marginais e expressas. Em um deles, o congestionamento era provocado por obras entre os km 19 e 26 da Castello Branco.

Segundo a concessionária Tamoios, responsável pela rodovia de mesmo nme, principal ligação ao litoral norte de São Paulo, o trânsito estava livre no trecho de serra por volta das 18h.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que 18,1 milhões de veículos devem circular pelos corredores que ligam a capital, o interior e o litoral até o domingo.

*

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

Sistema Anchieta-Imigrantes

Saída

Quinta: das 6h às 15h

Retorno

Domingo: das 10h à meia-noite

Operação 3ª Faixa: se necessário, será implantada a Operação 3ª Faixa na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com a liberação do acostamento para o tráfego de veículos, em um trecho de 2 quilômetros, entre o entroncamento com a Rodovia Rio-Santos e a praça de pedágio.

Sistema Raposo Tavares-Castelo Branco

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 6h às 14h

Retorno

Domingo: das 10h às 20h

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 9h às 13h

Retorno

Domingo: das 15h às 22h

Operação Caminhão: também estará em vigor a Operação Caminhão, na quinta (20) e no domingo (23), das 14h às 22h. Neste período, os caminhões que se destinam à capital pela rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio busca melhorar a distribuição do tráfego.

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Saída

Quarta: das 16 às 19h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 19h

Via Dutra

Saída

Quarta: das 14h às 21h

Quinta: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 10h às 18h

Rio-Santos

Saída

Quarta: das 16h às 18h

Quinta: das 7h às 17h

Retorno

Domingo: das 9h às 18h

Rodoanel Mário Covas

Saída

Quarta: das 16h às 20h

Quinta: das 9h às 13h

Retorno

De acordo com a concessionária CCR RodoAnel, a previsão para o retorno no domingo é de tráfego normal.

Rodovia Régis Bittencourt

Saída

Quarta: das 8h às 23h

Quinta: das 7h às 11h

Retorno

Domingo: das 10h às 17h