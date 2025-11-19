BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A União Europeia recebeu o Fóssil do Dia, nesta quarta-feira (19), por obstrução de negociações e evasão, segundo a CAN (Climate Action Network), rede internacional de ONGs responsável pelo prêmio satírico.

De acordo com a CAN, a UE "gosta de se imaginar como uma verdadeira líder climática, mas revelou ser uma bloqueadora profissional de negociações ?com um verdadeiro currículo de táticas de obstrução e um cardápio completo de maneiras de travar o progresso".

A CAN cita, como justificativa para o antiprêmio, o comportamento da UE frente ao financiamento climático e uma atitude duas-caras em relação à transição justa. "Oferecendo longos discursos sobre 'alta ambição', mas se recusando a fornecer o financiamento público previsível, em forma de doações, de que muitos países em desenvolvimento precisam. A ambição é barulhenta; o dinheiro é silencioso", diz a CAN.

Além da UE, a Arábia Saudita ?nação que frequentemente bloqueia avanços em discursões climáticas? foi lembrada com uma menção desonrosa. Segundo a CAN, a Arábia Saudita passou a semana tentando desgastar os alicerces da ação climática global, com ataques a proteções para defensoras ambientais e redução dos direitos humanos em perdas e danos a uma nota de rodapé.