BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Acabou o drama: a Turquia levou o posto de anfitrião da COP31, a próxima conferência climática das Nações Unidas. Após meses de disputa nos bastidores, a Austrália desistiu da sua candidatura para receber a cúpula na cidade litorânea de Adelaide, em parceria com nações insulares do Pacífico ?algumas das mais ameaçadas pela crise do clima.

Os ministros de mudança climática da Turquia, Murat Kurum, e da Austrália, Chris Bowen, vieram a Belém para tratar do tema. Eles chegaram a um acordo inédito, compartilhando a chefia do evento.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas boatos da vitória turca começaram a circular nesta quarta-feira (19) nos corredores da COP30, onde estavam acontecendo reuniões entre os dois países para resolver a questão.

Segundo uma fonte ligada às negociações, que pediu para não ser identificada, os eventos serão divididos. A Cúpula dos Líderes e as negociações da COP31 irão acontecer na Turquia, enquanto os eventos pré-COP vão ocorrer no Pacífico.

A chefia das negociações, por sua vez, ficará com os australianos, enquanto que o posto da presidência ficará com os turcos. Como isso se dará, na prática, é difícil saber, já que algo do gênero nunca aconteceu.

"É um pacote", disse o secretário alemão do Ministério do Meio Ambiente, Jochen Flasbarth, confirmando a configuração da parceria. Ele avaliou o arranjo como bom para o multilateralismo.

"É algo extraordinário que dois países, de lados muito diferentes do planeta, mas membros do mesmo grupo [regional], tenham chegado a um acordo inovador", afirmou. Flasbarth acrescentou que os países do Pacífico participaram da elaboração do plano.

O acordo ainda precisa ser validado pelo grupo regional que os dois países integram, dos chamados Estados da Europa Ocidental e Outros. A sede das COPs é decidida com base em um revezamento entre diferentes regiões do mundo.

A COP32, em 2027, já tem um país anfitrião. Na última semana, a Etiópia foi escolhida pelo grupo de países africanos com unanimidade; a outra candidata era a Nigéria.