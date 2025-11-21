A partir de dezembro, todos os novos celulares Android vendidos no Brasil passam a sair de fábrica com o modo ladrão ativado. O recurso, testado desde 2023, foi desenvolvido para dificultar furtos, especialmente os cometidos por criminosos em bicicletas ou motos, e reforçar a proteção de dados pessoais usados em golpes e extorsões.

Segundo Anderson Cruz, professor de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, a ferramenta representa um avanço importante na segurança digital. “O modo ladrão foi a forma que o Google encontrou, num primeiro momento, de evitar que aparelhos roubados tenham seus dados vazados e possam ser reutilizados para extorsões ou algo do gênero”, afirma.

Como funciona a detecção automática de roubo

O sistema utiliza sensores como GPS, acelerômetro e mecanismos de inteligência artificial para identificar movimentações bruscas, típicas de quando o celular é arrancado da mão da vítima. Ao reconhecer esse padrão, o aparelho é bloqueado automaticamente, impedindo que o criminoso desligue o dispositivo ou a conexão com a internet sem autenticação via senha, PIN ou biometria.

Bloqueio pelo número do telefone

A principal novidade é a possibilidade de bloquear o telefone usando apenas o número da linha. Antes, o processo dependia da conta Google, algo que muitos usuários não lembram no momento do crime.

“O diferencial é que hoje consigo bloquear o aparelho mesmo sem ter uma conta associada. Em situações de roubo, o usuário pode estar nervoso e não lembrar senhas. Com o modo ladrão, o bloqueio remoto se torna muito mais acessível”, explica Cruz.

Limitações e requisitos

O modo ladrão funciona somente em dispositivos com Android 10 ou superior, o que exige que usuários mantenham o sistema atualizado.

Para que o bloqueio remoto seja possível, o celular também precisa permanecer ligado e conectado. Se estiver sem bateria ou offline, o recurso não pode ser acionado.

Apesar da novidade, especialistas reforçam que medidas básicas continuam essenciais, como manter dados móveis ativados e evitar uso do aparelho em situações de risco. “Quanto mais tempo o aparelho permanecer ligado após o furto, maior a chance de bloqueio eficaz”, orienta Cruz.

Impacto e perspectivas

O Brasil está entre os países com maiores índices de roubo de celulares, e o uso de informações pessoais em golpes preocupa autoridades de segurança. A ativação do modo ladrão de fábrica é vista como um passo importante para reduzir furtos e enfraquecer o mercado ilegal de aparelhos.

A tendência, segundo especialistas, é que tecnologias semelhantes passem a ser adotadas também por outros fabricantes e sistemas operacionais, ampliando a proteção para usuários em todo o país.

