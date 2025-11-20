O documentário aborda fortemente a importância da cultura para a formação da identidade coletiva e sonhadora do povo que vive no arquipélago. Um exemplo é o gênero musical morna, que reflete o passado colonial de repressão a partir de letras melancólicas sobre amor e dificuldades. O gênero é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

O filme também destaca figuras históricas para o reconhecimento da identidade nacional dos cabo-verdianos, como o militante político Amílcar Cabral e a cantora Cesária Évora.

A entrada é gratuita. Após a exibição, o diretor participa de um bate-papo com o público. A projeção começa às 19h e é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria física do museu que fica na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa.

Mostra de Cinema Negro

O Mostra Internacional do Cinema Negro (Micine) promove, no Sesi-SP e no Centro Cultural Fiesp filmes, debates e trabalhos acadêmicos que contribuem para combater o racismo e o preconceito.

Nesta 21ª edição, a curadoria trabalha com o tema Cinema negro e a Contemporaneidade Inclusiva. A curadoria é de Celso Luiz Prudente, diretor do documentário sobre Cabo Verde.

A programação é gratuita e aberta ao público. As exibições estão sujeitas à lotação do espaço.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

Dia da conciência Negra | Documentário | Mostra Internacional do Cinema Negr | USP