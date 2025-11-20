SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As polícias Militar Rodoviária e Civil detiveram na manhã desta quarta-feira (19) um motociclistas de 33 anos que recentemente gravou um vídeo quando estava a 280 km/h na condução de uma moto em um trecho da rodovia SP-095, em Amparo (SP), onde a velocidade máxima é de 60 km/h.

Ibrahim Soares Viterbo, identificado pela polícia rodoviária como influenciador digital, foi detido em um apartamento de São Bernardo do Campo.

No local, além da motocicleta de alta cilindrada do vídeo e outras duas motos, foi encontrada uma granada de gás lacrimogêneo de uso restrito de forças policiais ?foi o que originou sua detenção.

Segundo sua defesa, o motociclista nega a produção de vídeos em alta velocidade. E diz que a granada, que ganhou de presente de um amigo do Exército, era desativada.

Ibrahim acabou liberado após prestar depoimento e vai responder em liberdade.

Conforme seu advogado, ele costuma receber vídeos de motociclistas em alta velocidade e compartilha na sua rede social.

Os vídeos feitos por ele, diz, foram gravados da câmera do próprio capacete e dentro da velocidade permitida nas rodovias.

A velocidade de 280 km/h no registrada no velocímetro não é citada no texto.

As imagens que circularam nas últimas semanas pela internet e reproduzidas pelo 4º BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) na rede social Instagram, mostram a moto, uma Suzuki de 1.000 cc, em manobras perigosas pela rodovia.

Mesmo em velocidade altíssima, o piloto do vídeo chega a tirar uma das mãos do guidom para manusear uma câmera. Ele também invadiu a mão contrária.

A velocidade atingida de 280 km/h, mostrada no velocímetro, aparentemente foi gravada por uma câmera no capacete.

Além disso, há indícios de que o condutor utilizava dispositivo antirradar e mantinha a placa do veículo ocultada, dificultando a leitura e identificação pelos agentes e equipamentos eletrônicos, segundo a polícia.

Intrigada com a sequência de infrações de trânsito e manobras perigosas, a polícia conseguiu identificar o motociclista e teve autorização da Justiça para realizar buscas e apreensões.

Além da moto usada nos vídeos, registrada em Valinhos, na região metropolitana de Campinas, a polícia encontrou no imóvel outras duas motocicletas, uma delas ?também de alta cilindrada? que estaria sendo rifada, e uma terceira com numeração de motor irregular.

Também foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos utilizados na produção de vídeos e dois celulares.

Ainda durante as buscas foi localizada a granada de uso restrito, o que resultou na prisão em flagrante do suspeito.

Quanto à moto com suspeita de adulteração de sinais do motor, a informação também não procede, segundo a defesa. Ibrahim, afirma seu advogado, fez a substituição do motor e apresentou a nota fiscal. O que faltou foi a regularização junto ao Detran (Departamento de Trânsito).

O homem e o material apreendido foram levados para a sede do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Campinas, que investiga o caso.

A moto usada no vídeo é uma Suzuki GSX-R, de 1.000 cilindradas, ano 2022. Ela está avaliada em cerca de R$ 85 mil, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O condutor também deverá responder por ao menos duas infrações de trânsito: de participar, na direção de veículo automotor, de corrida, disputa ou exibição de manobra perigosa não autorizada, gerando risco à incolumidade pública ou privada, e de trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.

Pelas irregularidades no trânsito ele pode ser condenado de 6 meses a 3 anos de prisão.