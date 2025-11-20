SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos na cidade de São Paulo está suspenso nesta quinta (20) e sexta-feira (21), por causa do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra.

A restrição retorna na segunda-feira (23), quando não podem circular pelo centro expandido da capital paulista veículos com placas finais 1 e 2, das 7h à 10h e das 17h às 20h.

Quem não vai encarar a estrada no feriadão prolongado terá boas opções de lazer na cidade. Nesta quinta, por exemplo, a avenida Paulista e vias do bairro da Liberdade, no centro (trechos da rua dos Estudantes, Galvão Bueno e dos Aflitos), estarão abertas para a circulação de pessoas e ciclistas, entre outros, quando os carros não podem circular das 9h às 16h.

As ciclofaixas de lazer também estarão em operação no feriado.

Mas é preciso atenção ao domingo (23), quando será realizada a primeira fase do vestibular da Fuvest. A paulista e as ruas da Liberdade estarão liberadas para os veículos durante todo o dia, assim as ciclofaixas de lazer não funcionam.

No caso do elevado João Goulart, o Minhocão, ele estará aberto ao público na quinta. Na sexta, ele será liberado para o trânsito. No sábado, volta a fechar para a população (das 7h às 21h45) e reabre aos carros no domingo (das 7h às 14h), também por causa da Fuvest.

Os parques e planetários municipais estarão abertos durante o feriado desta quinta.

O Parque da Consciência Negra, localizado em Cidade Tiradentes, zona leste, receberá uma programação dedicada à data. Clique aqui e saiba mais.

Os parques estaduais também estarão abertos ao público. Clique aqui e confira os horários de funcionamento de cada um.

No caso da saúde, na quinta e sexta alguns equipamentos municipais terão alterações em seus expedientes, enquanto outros, como as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde (AMAs/UBSs) Integradas, funcionarão normalmente.

Nas AMAs/UBSs a parte da unidade básica de saúde atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação. Clique aqui e veja como será o atendimento nos equipamentos de saúde municipais.

Nos hospitais veterinários, ass unidades Leste e Sul estarão abertas em horário normal para atendimento a urgências e emergências.

A unidade Norte fecha na quinta e reabre na sexta. Já a unidade Oeste permanece fechada nos dois dias.

No caso da saúde estadual, os hospitais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta.

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados nesta quinta-feira e o atendimento presencial será retomado normalmente na sexta e no sábado (22), mediante agendamento prévio.

Nesta quinta, estarão abertas as unidades 25 de Março, Brás, Limão, São Mateus e o Bom Prato Refeitório Mauá do Bom Prato. Na sexta, todas as unidades do programa retomarão o funcionamento normal.

