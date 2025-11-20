SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), deve ser um bom dia para os paulistanos aproveitarem os parques e áreas livres da cidade, uma vez que a previsão do tempo indica tempo aberto e sol na maior parte do dia.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, pode haver a formação de névoa úmida no fim da madrugada. No entanto, ainda pela manhã o sol deve aparecer e passar a predominar, o que vai garantir mais um dia de sol e temperatura em elevação.

A temperatura deve variar da mínima de 14°C nas primeiras horas à máxima de 27°C à tarde. Entre o fim da tarde e a noite, a entrada da brisa marítima favorece a queda da temperatura.

Nesta quarta (19), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 26,6°C às 15h ma estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

Esse cenário meteorológico deve se manter até o domingo (23), apenas com a variação da temperatura, que pode chegar a 31°C na sexta (21), 32°C no sábado (22) e 25°C no domingo.

O ponto negativo é que a umidade relativa do ar pode cair a níveis preocupantes nos horários mais quentes, até pouco abaixo dos 30%, que é metade do nível ideal para o ser humano, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

No Vale do Ribeira a variação esperada nesta quinta é de 14°C a 27°C. Em Santos, de 14°C a 26C; no Guarujá, de 15°C a 26°C; em Bertioga e em Ubatuba, de 12°C a 25°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 9°C e máxima de apenas 20°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 11°C e 26°C.

Em Campinas (12°C a 28°C), Sorocaba (13°C a 27°C) e Bauru (14°C a 29°C), a variação tende a ser semelhante.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente. Assim, em Franca a previsão é de variação de 17°C a 32°C; em Ribeirão Preto, de 17°C a 31°C; em Barretos, de 18°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 16°C a 32°C; em Presidente Prudente, de 14°C a 31°C; e em Araçatuba, de 15°C a 32°C.

SALVADOR (BA) TEM ALERTA LARANJA PARA ACUMULADO DE CHUVA

Com a chegada da terceira frente fria à região metropolitana de Salvador (BA) no mês, a capital baiana estará novamente sujeita a chuva forte e volumosa que poderá causar transtornos em várias áreas da cidade e em outros municípios do Recôncavo Baiano nesta quinta-feira.

As duas frentes frias anteriores que passaram pelo litoral da Bahia causaram grandes volumes de chuva, que provocaram alagamentos e deslizamentos na capital baiana. Devido a este cenário, o Inmet emitiu um alerta laranja para acumulado de chuva na região, com possibilidade de precipitação de até 100 mm por dia.

De acordo com os dados da Climatempo, durante esta quinta a frente fria deve avançar um pouco mais pelo litoral da Bahia e chegar a Salvador. Há grande potencial para chuva forte em regiões como Porto Seguro, Ilhéus, Salvador e o Recôncavo baiano. Essas condições na região permanecem altas na sexta-feira e no sábado.

As pancadas serão frequentes em áreas do norte da Bahia, do sertão do Nordeste, no interior do Maranhão e do Piauí.