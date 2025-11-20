Agência Brasil: As mulheres que te procuraram relatam experiências ruins ao chamar homens para fazerem serviços de consertos e reparos? Que tipo de experiências?

Jaque Conserta: Sim, os relatos são recorrentes, e as situações são gravíssimas. Profissionais que tentam intimidar, levantam a voz, falam de forma infantilizante, explicam como se a mulher fosse incapaz de entender o que está acontecendo ali. Há cobranças abusivas, de valores absurdos, porque ela não vai saber contestar. Inventam defeitos, quebram peças de propósito, dizem que precisa trocar algo que não precisa.

Muitos casos de assédio, comentários sobre o corpo, insinuações, tentativas de flerte mesmo quando a mulher demonstra desconforto. Há invasão de privacidade, ficam andando pela casa, perguntando se a mulher mora sozinha, tentando criar intimidade forçada.

Também ocorre violência simbólica, riem das perguntas dela, duvidam da capacidade dela de entender o próprio orçamento. Essas situações não são exceções. São sintomas de uma estrutura social misógina.

Agência Brasil: E onde você encontra tantas imagens com homens em situações ridículas para publicar no Instagram?

Jaque Conserta: Eu não preciso nem procurar. O algoritmo já entendeu e aparece para mim muito. Eu deveria ficar curtindo umas receitas, uns bichinhos para ver se aparece outra coisa (risos).

Agência Brasil: Os homens estão rindo do ridículo e da machulência?

Jaque Conserta: Do grupo de seguidores, a grande maioria é de mulheres. Mas teve um crescimento neste ano do número de seguidores homens. Têm vários que que curtem bastante. Eu não mirei nisso, mas tenho ficado muito feliz com esse resultado. Eu recebo feedback de homens dizendo que, desde que começou a seguir a página, têm prestado mais atenção, têm conseguido identificar umas machuências, têm ficado mais atento para não ficar reproduzindo isso. E há uma coisa que me deixa realmente emocionada, fico muito feliz. São os relatos das mães de meninos falando quanto o conteúdo da página tem sido de grande ajuda na educação dos filhos.

Agência Brasil: O que é a machulência? Foi você que inventou essa palavra? Como ela ajuda a entender as relações de gênero?

Jaque Conserta: Não fui eu que inventei essa palavra, eu acho que criei mais o conceito. Quando eu cheguei para morar em Pernambuco, eu ouvi alguém falando isso: "olha lá o machulento". E, aí, achei essa palavra incrível, né? Ela define muita coisa com facilidade da masculinidade padrão, que valoriza a força e a violência acima de qualquer coisa.

É o padrão de comportamento do macho alfa, do homem que não desenvolve inteligência emocional, que converte qualquer sentimento em agressividade. Também há a tendência dos homens de acharem que sabem mais, que são mais sensatos, que são mais competentes que as mulheres.

Para ter uma ideia, o mais inapto dos homens que cruzei no dia do trabalho se achava mais apto do que eu a usar o meu equipamento.

Agência Brasil: A machulência ajuda a explicar violência contra as mulheres?

Jaque Conserta: A machulência explica violência de modo geral. E, principalmente, a violência contra as mulheres. Porque o macho adulto é esse homem que, consciente ou inconscientemente, acredita que precisa estar dominando para estar seguro. E ele só está seguro quando subalterniza as pessoas com quem ele se relaciona. É a dinâmica da lei do mais forte, uma lógica absolutamente patriarcal.

O cara está sempre ali, demonstrando força, mas, ao mesmo tempo, está sempre se sentindo ameaçado. Ninguém é forte o tempo inteiro. Está sempre se defendendo, sendo agressivo e querendo manter esse lugar de poder. Facilmente, isso se converte em violência contra a mulher.

Agência Brasil: Você também reflete que os homens estão condicionados a não desenvolverem nenhuma responsabilidade nos trabalhos de cuidado. Estamos errando na criação dos nossos meninos?

Jaque Conserta: Eu acho que a gente está errando como sociedade, de modo geral. Os trabalhos de cuidado são responsabilidades de todo mundo. Os meninos também precisam aprender a se cuidar, a cuidar dos outros, a cuidar das áreas comuns da casa e a estabelecer outra relação com o entorno e com a comunidade.

Uma coisa que eu que eu sempre brinco, mas questiono, é por que que só as meninas ganham boneca? Os meninos não vão ser pais? Não seria interessante estimular isso desde cedo neles também? Mas não é só isso. Para, de fato, a gente conseguir mudar alguma coisa, mudar essa cultura patriarcal, a gente precisa começar a ensinar os meninos a largarem o poder. Dar um passo para trás, a abrir mão do poder.

Educar os meninos a identificarem quais são as situações em que já está posto automaticamente em uma posição de poder e aprender a abrir mão. Isso é difícil, porque tem a ver com desconforto, com frustrações.

Nossa cultura ensina aos homens que, se frustrados, eles podem ser agressivos e violentos. Não faz muito tempo, a lei estabelecia como atenuante de um crime a defesa da honra. E o homem ficava impune depois de matar a mulher. Essa cultura machista impõe sofrimento a todo mundo, a meninos e a meninas, a homens e a mulheres.

Agência Brasil: Você também manifesta: "chega de machulento no poder". As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro. Só pelo voto delas não poderíamos tornar o poder mais feminino?

Jaque Conserta: A gente precisa de mais mulher entrando na política, não só votando. A gente tem a maioria do eleitorado, mas é uma minoria de fato no poder. Dos 513 deputados federais, só 91 são mulheres. Nem todas estão comprometidas com alguma luta por mudança e equidade. A gente precisa formar mais lideranças femininas.

Tags:

Direito da Mulher | Machismo | misogini | mulheres | Trabalho | Violência Doméstica