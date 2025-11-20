SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e uma ficou ferida na batida entre um carro e uma moto no km 100 da rodovia Tenente Celestino Américo (SP-79), na noite de quarta-feira (19), em Votorantim (SP).

O acidente aconteceu no sentido norte, quando o motorista de um Fiat Uno cruzava a rodovia a partir do acostamento para retornar ao sentido oposto

Foi nesse momento em que a moto, que passava na pista sentido norte da rodovia, bateu no carro.

Morreram os dois ocupantes da moto e uma pessoa que estava no carro. A outra, com ferimentos moderados, foi levada para o hospital.

De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu pouco depois das 20h. Além do atendimento da PM e do Corpo de Bombeiros, a perícia e equipes funerárias estiveram no local no fim da noite, e a pista ficou bloqueada nos dois sentidos por pouco menos de 20 minutos.

Os veículos danificados no acidente foram guinchados.

MORTES NO ACOSTAMENTO

Ao menos seis pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos parados ou estacionados em acostamentos de rodovias neste ano. O número, até outubro, pode ser ainda maior, porque foram registrados em 44 rodovias gerenciadas pela empresa CCR, do grupo Motiva, em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul do país, mas demonstram a violência de veículos em alta velocidade que se chocam contra um um objeto fixo ?no caso o carro parado? ou que proporcionam atropelamentos.

As seis mortes ocorreram em 62 acidentes. Outras 60 pessoas tiveram ferimentos e precisaram de atendimento.