BELÉM, PA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes da ONG Oxfam simularam líderes mundiais com cabeças gigantes em um atendimento de emergência da Terra. O protesto aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), penúltimo dia oficial da COP30, no Parque do Utinga, em Belém.

Na encenação, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Cyril Ramaphosa (África do Sul) e Claudia Sheinbaum (México) tentam salvar o planeta em uma maca, enquanto Donald Trump (EUA) e Javier Milei (Argentina) interferem no atendimento e usam furadeiras.

As figuras que representam Emmanuel Macron, presidente da França, Mark Carney, premiê do Canadá, Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, e Keir Starmer, do Reino Unido, observam a cena.