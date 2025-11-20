RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quarta-feira (19) o filho de Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom, sob suspeita de ser gerente do tráfico de drogas em uma comunidade de Nova Friburgo, município da região serrana fluminense a 135 km da capital.

Pedro Henrique Fanzeres Lomba, segundo a polícia, admitiu ser o gerente do tráfico no bairro Village. A reportagem não localizou a defesa até a publicação deste texto.

Além de Pedro Henrique, outro suspeito foi preso. Os dois estavam em uma área de mata. A polícia afirma que apreendeu "grande quantidade de droga" com eles. A prisão foi feita por policiais da 151ª DP (Nova Friburgo), em conjunto com PMs locais.

Ainda segundo a corporação, depois de preso o filho de Pedro Dom levou os policiais a um outro local do bairro, onde foram encontradas drogas enterradas.

Enquanto esteve na cela da unidade policial, Pedro Henrique escreveu o apelido do pai no chão.

No início do ano, o jovem criou perfil em redes sociais e passou a comentar informações sobre o pai.

Filho de um ex-policial famoso, Pedro Dom foi um dos assaltantes mais procurados do Rio no início dos anos 2000. Ele foi morto em setembro de 2005, após perseguição policial da qual tentou escapar detonando até uma granada. Pedro foi morto com um tiro no corredor de um prédio na Lagoa onde tentou se esconder.

A vida de Pedro Dom virou série, na qual o ator Gabriel Leone interpreta o assaltante. A história, dirigida por Breno Silveira, foi contada a partir de material escrito pelo pai de Pedro Dom, Victor Luiz Lomba.

Na semana passada, a 37ª DP (Ilha do Governador) prendeu um homem suspeito de ter integrado o grupo de assaltantes, liderado por Pedro Dom no início dos anos 2000.