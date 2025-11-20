SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio que começou na madrugada desta quinta-feira (20) atingiu três imóveis em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, numa região de comércio. AS lojas ficaram destruídas pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 1h40, e mobilizou 21 viaturas para o local. No fim da manhã desta quinta, a operação de rescaldo ainda contava com 38 agentes e 13 viaturas.

Não há registro de feridos, segundo a corporação. Os telhados dos imóveis, que ficaram destruídos pelo fogo, caíram.

Dois deles têm frente para a rua Marechal Deodoro, e outro, para a Santa Filomena.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram um deles, uma loja que vende utensílios e itens de decoração, totalmente destruído.

O fogo começou na madrugada no número 953, segundo o registro dos Bombeiros, e depois se espalhou para os prédios vizinhos.