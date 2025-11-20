SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem deixa a cidade de São Paulo rumo ao interior enfrenta lentidão em alguns pontos da estrada neste feriado prolongado da Consciência Negra.

No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, um dos principais caminhos para o litoral norte, tem lentidão pelo alto fluxo de veículos em vários pontos do km 31 até o km 75 no início da tarde desta quinta-feira (20).

Na Anchieta, o trecho entre os km 26 e 31, sentido litoral, está congestionado. O motorista também enfrenta lentidão na rodovia dos Imigrantes, do km 26 ao km 30, e do km 41 ao km 50.

Na rodovia Cônego Domênico Randoni, o motorista que vai para Guarujá enfrenta lentidão do km 270 ao km 248.

Já a Castelo Branco tem lentidão na via expressa no sentido interior nos trechos do km 21 ao km 27, do km 33 ao km 35 e do km 49 ao km 54, e no mesmo sentido, na marginal, do km 22 ao km 24. No sentido capital, há dois quilômetros de lentidão a partir do km 28, por volta das 12h.

A Raposo Tavares tem três quilômetros de lentidão rumo ao interior na altura do km 31. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem situação boa, segundo o painel da concessionária CCR Autoban.

Pela Tamoios, o motorista encontra trânsito intenso na serra antiga, sentido litoral, de acordo com a concessionária. Já o caminho para São José dos Campos pela serra nova tem trânsito livre.