BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Uma alemã, chamada Clara Ludwig, criou um abaixo-assinado, na plataforma We Act, de pedido de desculpas do povo alemão pela declaração do primeiro-ministro do país, Friedrich Merz, criticando sua estadia em Belém. A petição já tem mais de 2.500 assinaturas.

"Nós, cidadãos da Alemanha, queremos apresentar um pedido formal de desculpas ao povo brasileiro pelo nosso chanceler. Temos vergonha de Friedrich Merz", começa o texto.

E continua: "Pedimos desculpas não apenas pela ofensa do chanceler ao seu belo país, mas também e sobretudo por ter chegado de mãos vazias à COP em Belém".

Segundo o texto, Merz está perdendo de vista suas responsabilidades de duas maneiras: "ele está pisoteando a profunda amizade entre nossos países, que cresceu ao longo de décadas, e está desconsiderando a proteção climática".

"Nós celebramos o Brasil, seu povo e sua natureza - e queremos protegê-los, assim como o clima e a biodiversidade."