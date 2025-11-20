RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três homens foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (20) em um bar no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga as circunstâncias das mortes. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não foram identificadas.

Os tiros foram disparados em um bar que estava cheio, segundo testemunhas.

Policiais do 20º batalhão, de Mesquita, foram chamados para verificar relatos de tiros e, ao chegarem ao local, encontraram as vítimas feridas. A área foi isolada para a perícia.

Vídeo que circula nas resde sociais mostra uma mulher abaixada no chão do bar, escondida entre mesas e cadeiras, enquanto orienta outras pessoas a se protegerem, no momento em que tiros são ouvidos do lado de fora do estabelecimento.

A região, cortada pela rodovia BR-493, no trecho do Arco Metropolitano, tem sido alvo de disputa entre milicianos.