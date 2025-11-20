BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Por volta das 14h, um incêndio atingiu a área dos países do pavilhão principal da COP30. A segurança orientou que o prédio fosse evacuado.

Imagens mostram fumaça saindo das tendas do espaço. Os bombeiros ordenam a saída do local e há alarmes de incêndio.

Segundo bombeiros que estão atendendo a ocorrência, o fogo começou atrás do estande da Itália

Na correria, muitos dos participantes ajudaram a levar extintores de incêndio para ajudar no combate ao fogo.

A segurança da COP30 isolou a área do incêndio e orientou que fossem criados corredores para passagem dos extintores de incêndio

O público da COP30 se aglomerou na saída da zona azul da COP30 após bombeiros ordenarem a evacuação do local.

A energia elétrica foi parcialmente desligada na zona azul da COP30, o espaço principal da conferência do clima da ONU. A medida acontece em meio a um incêndio no pavilhão dos países, nesta quinta-feira (20).

Os seguranças e demais colaboradores do evento isolam o local e exigem evacuação do espaço. A situação gerou aglomeração e conflitos entre jornalistas que se recusam a deixar o local.