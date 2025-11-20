BELÉM, PA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge os pavilhões da COP30 em Belém (PA) no início da tarde desta quinta-feira (20). As chamas começaram nos setores dedicados aos países, causando correria entre os participantes da conferência. A energia elétrica foi cortada no local, e as labaredas chegam a furar os toldos dos estandes.

A organização da COP30 afirma que o incêndio na zona sul foi controlado e que não há feridos. As equipes de bombeiros e de segurança trabalham agora no rescaldo e monitoram a situação.

Ainda não se sabe, porém, a causa do incêndio. O ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu a escolha da capital paraense como sede da COP30. "Não vai colar a ideia de que Belém não deveria sediar a COP", disse ele. O incidente ocorre na fase final da conferência, quando os países já acertam detalhes na negociação antes do resultado ser apresentado.

No meio da correria da evacuação pelo incêndio, a caixa móvel Dielly Silva presenciou as chamas que, segundo ela, se espalhavam com muita rapidez. "Levei um susto, todo mundo correndo, praticamente passando por cima de todo mundo. A gente tentou achar um lugar mais tranquilo para correr", contou. "Todo mundo gritava para sair: fogo, fogo, em vários idiomas".

Pessoas tiveram que sair da COP30 usando escadas para escapar do incêndio que atinge o pavilhão dos países.