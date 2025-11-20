SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nordeste do estado da Bahia foi atingido por chuvas fortes na noite desta quarta-feira (19). A água invadiu casas e causou estragos em diversas cidades.

Município de Araci, cerca de 100 km a norte de Feira de Santana, foi o mais afetado. Segundo a prefeitura, não houve registro de ocorrências graves até a manhã de hoje. Também não há informações sobre desabrigados e desalojados.

Foram criados pontos de apoio para prestar assistência à população em situação de risco. As pessoas afetadas pela enchente podem buscar abrigo no Centro Paroquial (Escola Nilton Santiago) e na Escola Erasmo, informou a administração municipal no Instagram.

"As equipes da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal e Samu estão realizando ações emergenciais nas áreas de risco e apoio direto às famílias afetadas, visando mitigar os danos causados pelas chuvas", afirma a prefeitura de Araci em comunicado nas redes sociais.

"Araci enfrenta uma das maiores chuvas de sua história", afirmou a prefeita Keinha Jesus (PDT). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela aparece com água acima da altura dos joelhos em uma rua do bairro Coqueiro. "Há muitos anos já vi isso daqui com muita água, mas isso é assustador", disse Keinha ao anunciar que pedirá ajuda ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, além de deputados e senadores, para drenar a região.

"Nós temos aqui famílias que vêm perdendo os seus bens materiais. Graças a Deus não temos vítimas em nenhum sentido, mas a situação aqui é terrível. (...) Se eu for mais para a frente, a água vai chegar na minha cintura", disse a prefeita de Araci, Keinha Jesus, em vídeo publicado nas redes sociais.

Outras cidades ?como Ipirá, Serrinha, Riachão do Jacuípe e Biritinga? também foram afetadas. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, que indica "perigo" devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes em quase todo o estado, exceto na região sul, hoje e amanhã. A expectativa é de precipitações de 30 a 60 mm/h, ou 50 a 100 mm/dia, e ventos de 60 a 100 km/h. Conforme a Defesa Civil da Bahia, há "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas".

GOVERNO DECRETOU ESTADO DE EMERGÊNCIA

Jerônimo Rodrigues disse em post no X que, "diante da gravidade da situação" em Araci, a medida vai "agilizar ações de socorro". O UOL entrou em contato com órgãos estaduais para obter informações sobre os impactos causados pelas chuvas e o número de desabrigados e desalojados e aguarda retorno.

"Continuamos monitorando a situação em tempo real e atuando de forma integrada com a prefeitura para minimizar os impactos e garantir o retorno à normalidade", disse.