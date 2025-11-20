RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Renan Romero Rezende, 32, conhecido como Gigante du Grau, foi assassinado com tiros à queima-roupa no final da tarde desta quarta-feira (19) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Ele foi morto na rua Renato Barillari, no Parque Ribeirão Preto, quando foi ao local para deixar duas motocicletas para serem pintadas.

Segundo a polícia, dois homens usando blusas vermelhas se aproximaram e efetuaram pelo menos dez disparos em Gigante. Ao menos oito tiros atingiram a vítima, que morreu no local.

O crime foi filmado por uma pessoa que estava num veículo próximo ao local e, segundo a polícia, as imagens estão sendo analisadas para auxiliar na investigação.

A polícia ainda não identificou suspeitos de envolvimento no crime.

Em postagens feitas minutos antes do crime, Gigante aparece andando de moto pelas ruas da cidade, fazendo publicidade de um sorteio e falando sobre como seriam os próximos dias. "Final de semana promete", disse ele em trecho de um dos vídeos.

Gigante tinha 151 mil seguidoes em uma rede social no momento do crime, número que chegou a 167 mil na tarde desta quinta (20) com a repercussão da sua morte.

O velório teve início às 13h30 desta quinta-feira (20) no Memorial Bom Pastor, e o corpo será enterrado às 16h, no cemitério Bom Pastor, ambos em Ribeirão.