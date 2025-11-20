BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu os pavilhões da COP30 em Belém (PA) no início da tarde desta quinta-feira (20). As chamas começaram nos setores reservados aos países, causando correria entre os participantes da conferência. A energia elétrica foi cortada no local, e as labaredas chegaram a furar os toldos dos estandes. As negociações foram paralisadas, e a zona azul, esvaziada.

A organização da COP30 afirmou que o incêndio foi controlado e que não há feridos. As equipes de bombeiros e de segurança trabalham agora no rescaldo e monitoram a situação. A ONU, as forças de segurança e a organização da COP30 convocaram uma reunião de emergência para abordar o assunto.

Às 15h28, a ONU anunciou a devolução da zona azul às autoridades brasileiras. Ainda não se sabe, porém, a causa do incêndio. Cabe aos bombeiros definir quando a área poderá a ser usada.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o fogo pode ter começado em decorrência de um curto circuito. Ele também defendeu a escolha da capital paraense como sede da COP30. "Não vai colar a ideia de que Belém não deveria sediar a COP", disse ele. "Esse incêndio poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo."

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi retirada do pavilhão da COP30 após o incêndio que atingiu o espaço. O incidente ocorre na fase final da conferência, quando os países tentam fechar o texto final do acordo. A secretrária da Cultura do Pará, Úrsula Vidal, disse esperar o pronunciamento da ONU, com informações corretas.

"Nós estamos aguardando que a ONU, que é responsável pelo espaço, dê as informações corretas pra que esse clima de desinformação não gere um ambiente ruim para a COP", afirmou. "Nós temos ainda uma agenda. Nós precisamos fechar protocolos, acordos. A imprensa está toda aqui, aguardando a informação correta pra fazer o seu papel, que é dar a informação segura pra combater a desinformação."

No meio da correria causada pelo incêndio, a caixa móvel Dielly Silva presenciou as chamas que, segundo ela, se espalhavam com muita rapidez. "Levei um susto, todo mundo correndo, praticamente passando por cima de todo mundo. A gente tentou achar um lugar mais tranquilo para correr", contou. "Todo mundo gritava para sair: 'fogo, fogo', em vários idiomas".

Pessoas tiveram que sair da COP30 usando escadas para escapar do incêndio que atinge o pavilhão dos países. O Hangar, construção do Parque da Cidade que faz parte da zona azul da COP30 e não é composto por tendas, também foi esvaziado. Na área de alimentação, bombeiros e voluntários gritam para que as pessoas se retirem.

Na primeira semana do evento, a ONU enviou uma carta à organização pontuando problemas na infraestrutura e na segurança. O secretário-executivo da UNFCCC (o braço climático das Nações Unidas), Simon Stiell, assinou o documento demandando que a proteção seja reforçada e que os problemas (como alagamentos e altas temperatura no ambiente) sejam resolvidos.

Meses antes do início da conferência, dezenas de negociadores assinaram uma carta endereçada ao governo Lula e a Stiell pressionando para que a COP30 fosse transferida, ao menos em parte, para outra cidade ?as reclamações eram sobre os altos preços de hospedagem e os problemas de infraestrutura da capital paraense.

O governo federal optou por mantê-la em Belém, e Lula destacou que isso demonstrava um ato de coragem. O presidente argumentou que seria mais fácil realizar o evento em uma cidade pronta para recebê-lo, mas destacou a importância de sediar as reuniões climáticas na amazônia pela primeira vez.

Durante o incêndio, técnicos de áudio da zona azul ajudaram os bombeiros com extintores. "Eu estava no estande da Noruega, onde tinha uma palestra, a gente ouviu muita gritaria, e alguém disse 'É fogo'", diz o técnico Reginaldo Santos.

"Fiquei na minha sala, ouvi o pessoal de onde tava pegando fogo pedindo extintor de incêndio. Tinha um na minha sala e outro na sala da frente, levei para eles", diz Santos. Segundo o grupo, dois técnicos foram atendidos pelo serviço de saúde. Um por inalar fumaça e outro por cair durante a correria.