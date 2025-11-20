BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O incêndio que ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), na COP30, a conferência da ONU para mudanças climáticas, ganhou destaque na imprensa internacional, que ressalta como o ocorrido pode atrasar as negociações.

Já é quase uma tradição que as COPs atrasem e se estendam além da data final inicialmente pensada ?no caso da COP30, sexta (21) está previsto para ser o último dia de evento. Houve também destaque para outros problemas de infraestrutura que ocorreram durante o evento antes do fogo.

"O local da cúpula foi alvo de críticas nesta semana. A chuva torrencial infiltrou-se nos espaços de reunião, pingando sobre os delegados. Houve reclamações sobre escassez de alimentos, e o ar-condicionado teve dificuldades para lidar com o calor intenso e a umidade. Simon Stiell, o chefe de clima da ONU, pediu segurança reforçada depois que manifestantes forçaram entrada no local", apontou reportagem do jornal americano The New York Times.

Na mesma reportagem, o jornal afirma que em uma carta a André Corrêa do Lago, presidente da COP30, Stiell apontou preocupações de segurança, mau funcionamento do ar-condicionado e água da chuva infiltrando-se nas instalações de iluminação.

A BBC News afirmou ter presenciado ambulâncias no local. A reportagem do veículo britânico também afirmou ter conversado com uma pessoa auxiliando no centro médico da COP30 e que teria atendido pessoas afetadas pela inalação de fumaça.

O também britânico The Guardian destacou que o incêndio coloca ainda mais urgência às deliberações enquanto o tempo se esgota para chegar a um acordo.

A Reuters também destacou a questão do tempo da conferência se esgotando. "A cúpula na cidade amazônica estava inicialmente programada para terminar na sexta-feira, mas não cumpriu o prazo autoimposto de quarta-feira para garantir um acordo entre os quase 200 países presentes sobre questões que incluem como aumentar o financiamento climático e abandonar os combustíveis fósseis", disse.