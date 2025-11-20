Por volta das 15h, o governador do Pará, Helder Barbalho, informou, em postagem nas redes sociais, que o incêndio na Zona Azul da COP30 estava controlado.

"As equipes agiram rapidamente para evacuar a área e o Corpo de Bombeiros está trabalhando no rescaldo do fogo. A brigada foi acionada pela ONU Brasil, responsável pela gestão do espaço durante a conferência", informou.

Já a organização da COP30 divulgou nota à imprensa em que confirma o atendimento de 13 pessoas no local por inalação de fumaça. "Seus estados de saúde seguem sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido."

Como medida de precaução, o governo brasileiro e a UNFCCC (órgão da ONU que trata sobre mudanças climáticas) decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança.

"Solicita-se aos delegados que aguardem uma nova comunicação oficial, que será divulgada às 20h desta noite, após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local. Agradecemos a cooperação e compreensão de todos os participantes, enquanto priorizamos a segurança de todos os envolvidos", diz o comunicado.

Rápida evacuação

Logo após o início do incêndio, os seguranças da COP30 iniciaram procedimento de evacuação do local. As pessoas foram orientadas a sair pela lateral, direcionadas ao lado externo do evento, que ocorre no Parque da Cidade, na capital paraense.