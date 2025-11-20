Como a Zona Azul é extensa, superando mais de 1 quilômetro entre o portão de entrada e as últimas salas de reunião, nem todos estavam entendendo o que acontecia nos primeiros minutos. O foco do incêndio se deu no Pavilhão dos Países, próximo ao estande da China, que fica a poucos metros da entrada principal da COP30. As chamas começaram no material que reveste os estandes e rapidamente consumiu a cobertura de pano. O ministro do Turismo, Celso Sabino, que circulava pela Zona Azul no momento, informou a jornalistas que o material no revestimento dos pavilhões da conferência é antichamas e resistente a incêndios.
Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará, que possui uma base em frente ao local e que atendeu a ocorrência, disse que o fogo foi controlado em seis minutos. Foram usados 244 extintores, mangueira e um efetivo de 56 agentes. As causas ainda serão investigadas, mas a suspeita é que o incêndio tenha sido causado por algum equipamento eletrônico, segundo a corporação.